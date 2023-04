SSC Napoli | “Al Maradona è possibile entrare con bandiere e striscioni Ecco come”

(Di martedì 4 aprile 2023) La SSCdichiara che alconed indica la normativa da seguire La SSCmette fine alle polemiche e pubblica il comunicato stampa: “Allo Stadiocon. Si deve solo seguire una procedura indicata sul sito ufficiale del Club azzurro dall’inizio della stagione. Questa procedura è stata seguita dai tifosi del Milan che hanno assistito all’incontro di campionato di domenica sera“. Di seguito questa è la normativa. La normativa per glie le coreografie allo stadio “Diego Armando” Indicazioni per le richieste di autorizzazione al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, gio… - sscnapoli : ?? Rinnovato il contratto di Juan Jesus. ?? - sscnapoli : La SSC Napoli esprime profondo cordoglio per la scomparsa della sig.ra Iolanda Gentile madre del nostro giovane cal… - NCN_it : UFFICIALE – Nota della #SSCNapoli fa chiarezza: 'Allo Stadio #Maradona è possibile entrare con #bandiere e… - antdif73 : @annatrieste @sscnapoli Perchè secondo te e la SSC Napoli che dovrebbe stare arraggiata e non quei tifosi che hanno… -

Continuano poi i chiarimenti del club : Si precisa che laesaminerà le richieste pervenute rispettando l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento degli spazi ...Bandiere e striscioni al Maradona, comunicatoIn merito, laha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google,...Tremite un comunicato ufficiale, ilha fatto sapere che, a partire dalle ore 10, sono in vendita nuovi biglietti per la sfida di Champions League contro il Milan . ' Lacomunica che, per la gara dei quarti di Champions League- Milan in programma allo Stadio Maradona il 18 aprile, è in vendita oggi dalle ore 10 l'ultima quota di biglietti di 930 ...

UFFICIALE - Nota SSC Napoli: “C’è una procedura da seguire per bandiere e striscioni al Maradona.... Tutto Napoli

Ma un altro dettaglio arriva anche dal ‘divieto’ di striscioni e tamburi da parte del Napoli. La parola divieto viene però utilizzata in maniera impropria: sul sito ufficiale della SSC Napoli si ...La Societa Calcio Napoli, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha chiarito la situazione legata all’ingresso del materiale ‘utile’ per poter tifare. Per poter portare ...