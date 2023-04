Sport in tv oggi, martedì 4 aprile: programma e orari di tutti gli eventi (Di martedì 4 aprile 2023) Il programma completo dello Sport in tv per la giornata di oggi, martedì 4 aprile 2023. Il piatto forte non può che essere la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Calcio protagonista anche con i recuperi di Premier League (spicca Chelsea-Liverpool) e con le fasi finali delle rispettive coppe nazionali. Spazio anche al tennis con ben cinque tornei ed al curling con i Mondiali maschili di Ottawa. Di seguito, ecco il palinsesto Sportivo per martedì. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Ilcompleto delloin tv per la giornata di2023. Il piatto forte non può che essere la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Calcio protagonista anche con i recuperi di Premier League (spicca Chelsea-Liverpool) e con le fasi finali delle rispettive coppe nazionali. Spazio anche al tennis con ben cinque tornei ed al curling con i Mondiali maschili di Ottawa. Di seguito, ecco il palinsestoivo perFace.

