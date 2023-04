Sport in tv oggi (martedì 4 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di martedì 4 aprile 2023) oggi, martedì 4 aprile, una nuova giornata di Sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sui Mondiali di curling, di scena a Ottawa (Canada): La Nazionale italiana pronta per affrontare altri impegni, nel caso specifico contro la Norvegia e la Nuova Zelanda e il confronto con gli scandinavi può rappresentare un crocevia importante per la prosecuzione della competizione. In primo piano la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi che potrebbe riservare non poche emozioni, al pari delle tante partite di tennis nei diversi tornei di questa settimana sulla terra rossa. Non pochi gli azzurri in campo a caccia del ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023), una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sui Mondiali di curling, di scena a Ottawa (Canada): La Nazionale italiana pronta per affrontare altri impegni, nel caso specifico contro la Norvegia e la Nuova Zelanda e il confronto con gli scandinavi può rappresentare un crocevia importante per la prosecuzione della competizione. In primo piano la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi che potrebbe riservare non poche emozioni, al pari delle tante partite di tennis nei diversi tornei di questa settimana sulla terra rossa. Non pochi gli azzurri in campo a caccia del ...

