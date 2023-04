Sport Entertainment: WWE e UFC diventano una cosa sola (Di martedì 4 aprile 2023) UFC di Endeavor si fondera? con World Wrestling Entertainment in un accordo dal valore di 21 miliardi di dollari Financial Times, di Samuel Agini, James Fontanella-Khan, Anna Nicolaou e Josh Noble, pag. 6 Secondo l’accordo, Endeavor deterrà il 51% di un’azienda che ospiterà UFC e WWE, hanno annunciato ieri le società. Gli azionisti della WWE manterranno il restante 49%. L’accordo, che dovrebbe concludersi nella seconda metà di quest’anno, conferisce alla WWE un valore aziendale di 9,3 miliardi di dollari, compreso il debito, e attribuisce alla UFC un valore di 12,1 miliardi di dollari. Endeavor e WWE hanno dichiarato di prevedere sinergie di costo comprese tra 50 e 100 milioni di dollari. “Questa è una rara opportunità per creare un’azienda globale di Sport e intrattenimento dal vivo, costruita in base alle tendenze del settore”, ha dichiarato ... Leggi su tvzoom (Di martedì 4 aprile 2023) UFC di Endeavor si fondera? con World Wrestlingin un accordo dal valore di 21 miliardi di dollari Financial Times, di Samuel Agini, James Fontanella-Khan, Anna Nicolaou e Josh Noble, pag. 6 Secondo l’accordo, Endeavor deterrà il 51% di un’azienda che ospiterà UFC e WWE, hanno annunciato ieri le società. Gli azionisti della WWE manterranno il restante 49%. L’accordo, che dovrebbe concludersi nella seconda metà di quest’anno, conferisce alla WWE un valore aziendale di 9,3 miliardi di dollari, compreso il debito, e attribuisce alla UFC un valore di 12,1 miliardi di dollari. Endeavor e WWE hanno dichiarato di prevedere sinergie di costo comprese tra 50 e 100 milioni di dollari. “Questa è una rara opportunità per creare un’azienda globale die intrattenimento dal vivo, costruita in base alle tendenze del settore”, ha dichiarato ...

