Spid | il governo offre 40 milioni

(Di martedì 4 aprile 2023) La proposta rientra in un emendamento al decreto Pnrr in discussione al Senato. Il segnale di tregua conferma l'intenzione di arrivare ad accordi pluriennali per, anche se ilvuole andare verso un modello unico

SPID, spiraglio per una proroga: il governo stanzia 40 milioni per i gestori in attesa dell’identità digitale unica Orizzonte Scuola

Nel decreto PNRR in discussione nella Commissione Bilancio al Senato, è stato incluso un provvedimento che riguarda lo SPID. Un emendamento presentato dal governo prevede un contributo una tantum di ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - Un pacchetto di emendamenti e' stato presentato dal Governo al Dl sulla governance del Pnrr all'esame della commissione Bilancio del Senato. Il primo ...