Commenta per primo Il rammarico resta tutto impresso su quelle due facce interne dei legni. Inutile nasconderlo. Con Ochoa fermo a guardare. Il bicchiere comunque diventa mezzo pieno in serata con le ...Tra pochial Picco scende l'Inter che pare essersi rimesso in moto con la vittoria contro il Lecce ma che deve anche dare un occhio alla trasferta di Champions. Ovvio i campioni di cui dispone ...... dimostrando di essere ancora vive e vegete per una salvezza ancora lunga da conquistare, per tutti comunque, e che con ogni probabilità si consumerà al Picco prima tra 15nella sfida col ...

Speziamania: 15 giorni di fuoco per le Aquile | Serie A ... Calciomercato.com