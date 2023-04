(Di martedì 4 aprile 2023) Estremisti di destra e reazionari,no che sono in uno stato democratico regolato da una Costituzione firmata, tra gli altri, dalUmberto Terracini . Quindi in Italia se c'è una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Agenparl : LA SPEZIA. FRIJIA (FDI): IL POLO NAZIONALE DELLA SUBACQUEA È GRANDE OPPORTUNITÀ PER LA NOSTRA CITTÀ - -

Il consigliere in questione è Massimo Lombardi, della lista di opposizioneBene Comune . Dopo la sua dichiarazione, il gruppo di Fratelli d'Italia in una nota ha sottolineato che "farebbe bene ...Lo ha riferito ieri la ministra del Turismo Daniela Santanché () durante un incontro alla. TAGS santanché CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Borgoratti, rapina in bar ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Trae Lecce è solo ... fase ad orologio: impresa Nardò, Trapani KO Sport [ 01/04/2023 ] Verso le amministrative leccesi,...

Spezia, Fdi ignora la storia e chiede le dimissioni di un consigliere che si dichiara comunista Globalist.it

“Con sprezzo del ridicolo il gruppo di Fratelli d’Italia al Comune di La Spezia chiede le dimissioni del nostro valoroso consigliere Massimo Lombardi, reo di aver rivendicato il suo essere comunista.E’ successo a La Spezia. Fratelli d’Italia chiede le dimissioni del consigliere Lombardi. La reazione di Rifondazione e Cgil La Spezia, 4 aprile 2023 – Un consigliere comunale si dichiara 'comunista’ ...