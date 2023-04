Spazio, la Virgin Orbit di Richard Branson dichiara fallimento (Di martedì 4 aprile 2023) Tanto tuonò che piovve, verrebbe da dire. Il rischio fallimento era nell'aria visti i recenti insuccessi, ora è tutto conclamato. L'azienda Virgin Orbit del magnate britannico Sir Richard Branson, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Tanto tuonò che piovve, verrebbe da dire. Il rischioera nell'aria visti i recenti insuccessi, ora è tutto conclamato. L'aziendadel magnate britannico Sir, ...

Spazio, la Virgin Orbit di Richard Branson dichiara fallimento L'azienda Virgin Orbit del magnate britannico Sir Richard Branson, enstusiasta sostenitore dei voli turistici suborbitali con la sua Virgin Galactic (che pure non se la passa benissimo), non è riuscita a trovare un compratore. Il modello di Virgin Orbit prevede il lancio di satelliti grazie a piccoli razzi portati in quota, ma il mercato si è orientata verso vettori di più grandi dimensioni in grado di portare nello spazio carichi più pesanti. "Dobbiamo fare cio' che e' meglio per l'azienda", ha spiegato il presidente di Virgin Orbit, Dan Hart, citato in un comunicato stampa. L'istanza di tutela fallimentare "rappresenta il miglior percorso per identificare e finalizzare un'efficiente vendita dell'azienda". Tra i suoi maggiori creditori risultano esserci la londinese Arqit Quantum, a cui Virgin Orbit deve circa 10 milioni e poi anche l'istituzione americana delle forze armate nello spazio, la Us Space Force.