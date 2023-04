(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - E' statalaper ladi satelliti, uno tra i più importanti programmi spaziali satellitari europei di Osservazione della Terra. Lasarà realizzata in Italia con le risorse del Pnrr eentro il 2026, sotto la gestione dell'Esa e con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana. L'Agenzia Spaziale Europea indica che la, insieme ad altri sistemi spaziali nazionali ed europei, supporterà anche la Protezione Civile e altre Amministrazioni per contrastare il dissesto idrogeologico e gli incendi, tutelare le coste, monitorare le infrastrutture critiche, la qualità dell'aria e le condizioni meteorologiche.inoltre fornirà dati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Spazio, completata la squadra per la costellazione Iride: (Adnkronos) - E' uno tra i più importanti programmi di Os… - NicolinoBerti : Quinto posto raggiunto, deresponsabilizzazione completata, 'abbiamo mollato dopo Spezia' come slogan fino a giugno,… -

Inoltre, la larghezza della vettura offresufficiente per le spalle dei passeggeri , ... Sulla XCeed GT - Line la caratterizzazione estetica èda finitura in nero lucido su gusci degli ...La missione di lancio Artemis I è statacon successo nel dicembre 2022, dopo numerosi rinvii, concludendo il lancio inaugurale del potente mega - razzo di nuova generazione della NASA e ...Una volta, la Tranche - zero includerà 20 unità per il trasporto dati collegati ... dimostra che i nostri pilastri chiave, la proliferazione e lo sviluppo a spirale, possono fornire...

Spazio, completata la squadra per la costellazione Iride Adnkronos

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – E’ stata completata la squadra per la costellazione di satelliti Iride, uno tra i più importanti programmi spaziali satellitari europei di Osservazione della Terra. La ...Sul razzo Artemis II, che partirà nel novembre 2024, ci saranno anche una donna e un uomo di colore: è la prima volta in una missione lunare ...