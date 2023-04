Spazio, completata la squadra per la costellazione Iride (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – E’ stata completata la squadra per la costellazione di satelliti Iride, uno tra i più importanti programmi spaziali satellitari europei di Osservazione della Terra. La costellazione Iride sarà realizzata in Italia con le risorse del Pnrr e completata entro il 2026, sotto la gestione dell’Esa e con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana. L’Agenzia Spaziale Europea indica che la costellazione, insieme ad altri sistemi spaziali nazionali ed europei, supporterà anche la Protezione Civile e altre Amministrazioni per contrastare il dissesto idrogeologico e gli incendi, tutelare le coste, monitorare le infrastrutture critiche, la qualità dell’aria e le condizioni meteorologiche. Iride inoltre fornirà dati analitici per ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – E’ statalaper ladi satelliti, uno tra i più importanti programmi spaziali satellitari europei di Osservazione della Terra. Lasarà realizzata in Italia con le risorse del Pnrr eentro il 2026, sotto la gestione dell’Esa e con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana. L’Agenzia Spaziale Europea indica che la, insieme ad altri sistemi spaziali nazionali ed europei, supporterà anche la Protezione Civile e altre Amministrazioni per contrastare il dissesto idrogeologico e gli incendi, tutelare le coste, monitorare le infrastrutture critiche, la qualità dell’aria e le condizioni meteorologiche.inoltre fornirà dati analitici per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Spazio, completata la squadra per la costellazione Iride - fisco24_info : Spazio, completata la squadra per la costellazione Iride: (Adnkronos) - E' uno tra i più importanti programmi di Os… - NicolinoBerti : Quinto posto raggiunto, deresponsabilizzazione completata, 'abbiamo mollato dopo Spezia' come slogan fino a giugno,… -