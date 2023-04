Spaventoso scontro tra treni | un morto e decine di ricoveri | GUARDA

(Di martedì 4 aprile 2023) Una persona è morta nell'incidente ferroviario avvenuto in Olanda, a Voorschoten, tra L'Aia e Leida. Un bilancio - riferito dalla Hollands Midden Security Region - che potrebbe peggiorare perché sonoi feriti, mentre sarebbero diciannove le persone ricoverate in ospedale, tra cui alcuni gravi. Il convoglio passeggeri ha urtato il treno merci e poi è deragliato: la carrozza anteriore è finita in un campo e l'impatto sarebbe dovuto alla presenza di materiale edilizio sui binari, dove correva il treno passeggeri.

