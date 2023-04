Spari a Roma, colpi di fucile nella notte contro un’abitazione: ferito un cane (Di martedì 4 aprile 2023) Roma. Due colpi di fucile esplosi nella notte di oggi, probabilmente per intimorire, per dare un segnale. Fatto sta, che la paura, anche tra i loro vicini di casa è stata tanta. I colpi erano indirizzati verso l’abitazione di una famiglia di giostrai, una delle pallottole ha purtroppo ferito il cane di una famiglia che abita lì vicino. Ecco cosa è successo nel dettaglio. Spari alle porte di Roma, colpo di fucile contro l’auto in transito: esplodono i finestrini, choc in strada Spari a Roma: esplosi due colpi di fucile contro un’abitazione a Rocca Cencia Due tremendi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 aprile 2023). Duediesplosidi oggi, probabilmente per intimorire, per dare un segnale. Fatto sta, che la paura, anche tra i loro vicini di casa è stata tanta. Ierano indirizzati verso l’abitazione di una famiglia di giostrai, una delle pallottole ha purtroppoildi una famiglia che abita lì vicino. Ecco cosa è successo nel dettaglio.alle porte di, colpo dil’auto in transito: esplodono i finestrini, choc in strada: esplosi duedia Rocca Cencia Due tremendi ...

