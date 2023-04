Spalletti: “Napoli favorito in Champions? Nessuno di noi l’ha detto” (Di martedì 4 aprile 2023) Al termine del big match di Serie A Napoli-Milan, Luciano Spalletti ha parlato in vista degli scontri con i rossoneri in Champions League: il match di campionato concluso con un sonoro 0-4 ha messo in dubbio la superiorità degli azzurri sul Diavolo che ci si aspettava. Tuttavia il tecnico ex Inter e Roma ha voluto precisare di non essersi mai espresso sull’orizzonte auspicato nella competizione europea: “Noi favoriti in Champions? Nel nostro ambiente è stato detto – risponde a Kiss Kiss Napoli – Da parte della squadra invece Nessuno ha detto niente e a noi non interessa se l’ha detto qualcuno che può essere vicino al Napoli. Noi, come società, non abbiamo detto assolutamente niente”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Al termine del big match di Serie A-Milan, Lucianoha parlato in vista degli scontri con i rossoneri inLeague: il match di campionato concluso con un sonoro 0-4 ha messo in dubbio la superiorità degli azzurri sul Diavolo che ci si aspettava. Tuttavia il tecnico ex Inter e Roma ha voluto precisare di non essersi mai espresso sull’orizzonte auspicato nella competizione europea: “Noi favoriti in? Nel nostro ambiente è stato– risponde a Kiss Kiss– Da parte della squadra invecehaniente e a noi non interessa sequalcuno che può essere vicino al. Noi, come società, non abbiamoassolutamente niente”. ...

