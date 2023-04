Spalletti e Maldini sono stati separati, è scritto nel referto degli ispettori federali (La Stampa) (Di martedì 4 aprile 2023) La Stampa racconta che il battibecco tra Spalletti e Maldini, l’altra sera al Maradona, è finito nel referto dai quattro ispettori della Procura Federale. Gli scontri sono stati due. «A fine primo tempo scrivono gli 007 federali – l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti nell’area spogliatoi chiedeva informazioni all’arbitro Rapuano in merito all’ammonizione del proprio calciatore Lobotka. Nel mentre l’arbitro rispondeva, interveniva il tesserato del Milan sig. Paolo Maldini (non presente nella distinta gara del Milan) e ne scaturiva un alterco ed i due venivano separati dall’intervento di tesserati delle due società, nonché dagli addetti dell’area spogliatoi del Napoli». (…) ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Laracconta che il battibecco tra, l’altra sera al Maradona, è finito neldai quattrodella Procura Federale. Gli scontridue. «A fine primo tempo scrivono gli 007– l’allenatore del Napoli Lucianonell’area spogliatoi chiedeva informazioni all’arbitro Rapuano in merito all’ammonizione del proprio calciatore Lobotka. Nel mentre l’arbitro rispondeva, interveniva il tesserato del Milan sig. Paolo(non presente nella distinta gara del Milan) e ne scaturiva un alterco ed i due venivanodall’intervento di tesserati delle due società, nonché dagli addetti dell’area spogliatoi del Napoli». (…) ...

