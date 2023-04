Spaccio in casa. In manette 55enne (Di martedì 4 aprile 2023) La Polizia di Stato continua la sua attività di contrasto allo Spaccio di stupefacenti nella Città di Taranto. A seguito di diversi servizi di monitoraggio soprattutto dei luoghi ritenuti zone di Spaccio e dei soggetti che notoriamente sono dediti a tale attività, i Falchi della Squadra Mobile hanno raccolto elementi idonei a ritenere che diversi giovani, noti abituali assuntori di sostanze stupefacenti, frequentavano con assiduità il condominio di un 55enne tarantino, già condannato per reati in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio. In particolare, durante un servizio di osservazione, gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato che un giovane, dopo aver citofonato al nominativo dell’uomo, è entrato nel palazzo e dopo pochi minuti è uscito frettolosamente. Dal controllo immediato, al giovane è stata ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 4 aprile 2023) La Polizia di Stato continua la sua attività di contrasto allodi stupefacenti nella Città di Taranto. A seguito di diversi servizi di monitoraggio soprattutto dei luoghi ritenuti zone die dei soggetti che notoriamente sono dediti a tale attività, i Falchi della Squadra Mobile hanno raccolto elementi idonei a ritenere che diversi giovani, noti abituali assuntori di sostanze stupefacenti, frequentavano con assiduità il condominio di untarantino, già condannato per reati in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio. In particolare, durante un servizio di osservazione, gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato che un giovane, dopo aver citofonato al nominativo dell’uomo, è entrato nel palazzo e dopo pochi minuti è uscito frettolosamente. Dal controllo immediato, al giovane è stata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaGazzettaWeb : Un 55enne di Taranto è finito in carcere per spaccio di droga. Lo hanno arrestato i Falchi della Squadra Mobile - News24Toscana : CECINA - I Carabinieri di Cecina hanno arrestato un 21enne nordafricano domiciliato a Livorno per spaccio di stupef… - GianguidT : @EnricoNappi sono abbonato dal 1983 La prima partita che ho visto Avevamo centravanti savoldi! Ma gli ultras sono s… - PalermoToday : Coca, hashish e marijuana in casa: arrestato ragazzo di 22 anni a Bagheria - PaolaToogoodxme : RT @DavLucia: #ProfumoDiVersi Lascio la casa bianca e il muto giardino Deserta e luminosa mi sarà la vita Nessuna donna saprà cullarti c… -