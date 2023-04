“Sorry Ola” | Josè Mourinho e il siparietto a bordocampo con l’attaccante Solbakken | ecco cosa è successo

(Di martedì 4 aprile 2023) Simpaticotrae Oladurante Roma-Sampdoria, match vinto dai giallorossi per 3 a 0. Al minuto ’57 il norvegese è pronto ad entrare e il tecnico ex Real Madrid e Chelsea gli sta dando le ultime indicazioni prima del suo ingresso: mentre i due parlano, la Roma va in gol con Georginio Wijnaldum efa un gesto con la mano come per dire di aspettare, quasi dispiaciuto, nonostante la rete. Il centravanti classe ’98 entrerà poi al minuto ’80 e regalerà anche l’assist del gol del 3 a 0 a Stephan El Shaarawy. Il portoghese ha ironizzato sul suo profilo Instagram riguardo l’episodio avvenuto a bordo campo e ha postato il video con la descrizione: “Ola“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - Sampdoria è stato anche un Mourinho - show . Prima il gesto alla curva di smettere con i cori offensivi contro Dejan Stankovic, poi anche un gesto a Solbakken di stare calmo, mentre l'attaccante era pronto ad entrare.

Roma-Sampdoria è stato anche un Mourinho-show. Prima il gesto alla curva di smettere con i cori offensivi contro Dejan Stankovic, poi anche un gesto a Solbakken di stare calmo, mentre l'attaccante era pronto ad entrare. The video posted by Mourinho was accompanied by the caption, "Sorry Ola" as he apologised to the winger.