Sorcagna? Niente immunità | gode Carfagna | clamoroso | Sgarbi a processo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 aprile 2023) L'ha chiamata "" e ha detto che sta "in Parlamento solo per essere stata in ginocchio davanti a Berlusconi". Vittoriosarà processato per le parole rivolte a Mara Cafagna che tre anni fa, come vice presidente della Camera, si era sentita insultata dopo avergli chiesto di indossare correttamente la mascherina in Aula. La Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio negando l'al sottosegretario alla cultura ha fatto in modo che venga processato dal giudice civile del Tribunale di Roma. Roberta Nocella dovrà esprimersi sui tre video pubblicati su Facebook nel qualesi era lasciato andare senza freni alle improperie per rispondere all'onorevole collega. Dopo aver chiarito che la "mascherina fa male" e che lui la indossa come vuole, l'aveva chiamata "Capra!". Salvo poi trovare un nuovo ...