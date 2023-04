Sopra i panetti di hashish ci sono i volti di Hitler e Putin

(Di martedì 4 aprile 2023)dicon le immagini di. La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Palermo in un magazzino nei pressi di via Rutelli. I militari hanno deciso di controllare il locale dopo avere fermato per un controllo una...

E questa confusione è confermata dall'immagine di tredici chili didi hashish conattaccate le foto di U siccu e di Salvatore Riina . Abbonati per leggere anche <... operante precipuamente nei rioni messinesi di Santa LuciaContesse e Camaro, dedita alla ... uno dei tre è stato trovato in possesso di un zaino con all'interno quattrodi cocaina per un ...Le indagini hanno portato le forze dell'ordine a individuare un garage a Madonna Alta e a sequestrare 15 chilogrammi di hashish suddiviso in 157, nascosti in un borsone nero messouno ...

Brand mafia, foto Messina Denaro e Riina su panetti droga - Sicilia Agenzia ANSA

Fin dall’estate 2022 una serie di dubbi e critiche alla stretta della Banca centrale. Timori per la crescita, ma anche per le possibili ripercussioni ...Le facce dei due boss stampate come etichette per brandizzare anche cocaina e marijuana. L'operazione dei carabinieri che hanno portato alla scoperta di un magazzino e a un arresto ...