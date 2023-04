Sono l’amante del mio capo e spero che lasci sua moglie (Di martedì 4 aprile 2023) Ciao, ho bisogno che qualcuno che ha avuto un’esperienza tipo la mia mi dia dei consigli. Ho 24 anni e l’anno scorso ho messo in stand by l’università perché avevo bisogno di soldi e ho trovato un lavoro. Si trattava di pochi mesi durante il periodo estivo, poi la tipa che lavorava con me è rimasta incinta e mi hanno proposto una contratto di sostituzione maternità. Faccio la segretaria in un’azienda grandina, il lavoro non mi dispiace e l’ambiente pure. E poi c’è il mio capo che è un figo pazzesco! Ha 45 anni ed è un uomo di successo, brillante, simpatico e super affascinante. È sempre stato gentilissimo con me, e una sera che si era fatto tardi mi ha proposto di accompagnarmi a casa, e alla fine siamo andati a cena in un posto fantastico e romantico e… vabbè avete capito, siamo finiti a letto! Da lì abbiamo iniziato a vederci piuttosto assiduamente, al lavoro e anche ... Leggi su dilei (Di martedì 4 aprile 2023) Ciao, ho bisogno che qualcuno che ha avuto un’esperienza tipo la mia mi dia dei consigli. Ho 24 anni e l’anno scorso ho messo in stand by l’università perché avevo bisogno di soldi e ho trovato un lavoro. Si trattava di pochi mesi durante il periodo estivo, poi la tipa che lavorava con me è rimasta incinta e mi hanno proposto una contratto di sostituzione maternità. Faccio la segretaria in un’azienda grandina, il lavoro non mi dispiace e l’ambiente pure. E poi c’è il mioche è un figo pazzesco! Ha 45 anni ed è un uomo di successo, brillante, simpatico e super affascinante. È sempre stato gentilissimo con me, e una sera che si era fatto tardi mi ha proposto di accompagnarmi a casa, e alla fine siamo andati a cena in un posto fantastico e romantico e… vabbè avete capito, siamo finiti a letto! Da lì abbiamo iniziato a vederci piuttosto assiduamente, al lavoro e anche ...

