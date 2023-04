"Sono delinquenti": De Laurentiis durissimo dopo gli scontri tra tifosi in curva durante Napoli-Milan (Di martedì 4 aprile 2023) De Laurentiis a muso duro nei confronti degli ultras del Napoli dopo gli scontri avvenuti durante il match contro il Milan: "Non Sono veri tifosi, Sono delinquenti". La procura indaga per violenza privata ed estorsione Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 aprile 2023) Dea muso duro nei confronti degli ultras delgliavvenutiil match contro il: "Nonveri". La procura indaga per violenza privata ed estorsione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, #DeLaurentiis: 'Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio e… - capuanogio : #ADL sugli ultras: 'È una storia che dura da 50 anni, finché non si prende la legge della Thatcher e la si mette mu… - Max1969Av : RT @sportface2016: #Napoli, #DeLaurentiis: 'Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio e di m… - NapoliCapitale : RT @sportface2016: #Napoli, #DeLaurentiis: 'Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio e di m… - mimmosici : @FulvioPaglia Vi state arrampicando sugli specchi, le curve sono da anni controllate da delinquenti, non è recente… -

Scontri al Maradona, De Laurentiis: serve legge Thatcher "Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio, mortificando famiglie e veri tifosi con episodi che sono sotto gli occhi di tutti", ha concluso il numero ... Scontri in Curva, ADL invoca la legge Thatcher: 'Delinquenti che mortificano le famiglie' De Laurentiis e la questione Ultras: 'Sono delinquenti' Tema principale, ovviamente, gli scontri tra i tifosi in curva B: 'Questa è una storia che dura da 50 anni. Finché non si prende la legge della ... Napoli, De Laurentiis: "In Italia serve una legge Thatcher, non sono veri tifosi" Napoli, le parole di De Laurentiis: "In Italia serve una legge come quella della Thatcher. Quelli non sono veri tifosi ma delinquenti" In occasione di un evento CONI, il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato degli scontri avvenuti in curva nella sfida contro il Milan. SCONTRI IN ... "Quelli nonveri tifosi,ai quali si permette di andare allo stadio, mortificando famiglie e veri tifosi con episodi chesotto gli occhi di tutti", ha concluso il numero ...De Laurentiis e la questione Ultras: '' Tema principale, ovviamente, gli scontri tra i tifosi in curva B: 'Questa è una storia che dura da 50 anni. Finché non si prende la legge della ...Napoli, le parole di De Laurentiis: "In Italia serve una legge come quella della Thatcher. Quelli nonveri tifosi ma" In occasione di un evento CONI, il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato degli scontri avvenuti in curva nella sfida contro il Milan. SCONTRI IN ... De Laurentiis: 'Ultras sono delinquenti, non tifosi. Serve la legge ... Calciomercato.com Il ministro Abodi: "Violenza in curva inaccettabile" "Quando si è delinquenti si perde il diritto di entrare allo stadio", ha aggiunto Abodi, che aveva già espresso il suo disappunto con un tweet per gli episodi che hanno fatto da contorno a ... Rissa tifosi Napoli, De Laurentiis: “Serve legge Thatcher in Italia” “Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio, mortificando famiglie e veri tifosi con episodi che sono sotto gli occhi di tutti”, ha concluso il numero uno ... "Quando si è delinquenti si perde il diritto di entrare allo stadio", ha aggiunto Abodi, che aveva già espresso il suo disappunto con un tweet per gli episodi che hanno fatto da contorno a ...“Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio, mortificando famiglie e veri tifosi con episodi che sono sotto gli occhi di tutti”, ha concluso il numero uno ...