Sondaggio Mentana, Fdi cresce, Pd al palo: è già finito l’effetto Schlein. Terzo Polo ancora in calo (Di martedì 4 aprile 2023) Il risultato elettorale in Friuli Venezia Giulia e il Sondaggio di Enrico Mentana per il Tg La7 asseverano con l’attendibilità della matematica percentuale una verità di fatto: il centrodestra procede spedito e le consultazioni demoscopiche certificano la fiducia degli elettori e la tenuta del governo Meloni. Con Fratelli d’Italia che, secondo il report settimanale di Swg cresce e si attesta al 29.7%, guadagnando lo 0.1% sullo scorso lunedì. Mentre il Partito Democratico perde la spinta dell’effetto Schlein e si ferma al 20.4%, senza aumentare di una virgola in termini di consenso elettorale. Una realtà, quelle sondaggistica, che fotografa e rimanda una situazione politica che, se da un lato conferma la solida tenuta dell’esecutivo in carica – gratificato solo poche ore fa dal responso delle urne che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 aprile 2023) Il risultato elettorale in Friuli Venezia Giulia e ildi Enricoper il Tg La7 asseverano con l’attendibilità della matematica percentuale una verità di fatto: il centrodestra procede spedito e le consultazioni demoscopiche certificano la fiducia degli elettori e la tenuta del governo Meloni. Con Fratelli d’Italia che, secondo il report settimanale di Swge si attesta al 29.7%, guadagnando lo 0.1% sullo scorso lunedì. Mentre il Partito Democratico perde la spinta dele si ferma al 20.4%, senza aumentare di una virgola in termini di consenso elettorale. Una realtà, quelle sondaggistica, che fotografa e rimanda una situazione politica che, se da un lato conferma la solida tenuta dell’esecutivo in carica – gratificato solo poche ore fa dal responso delle urne che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Sondaggio Mentana, Fdi cresce, Pd al palo: è già finito l’effetto Schlein. Terzo Polo ancora in calo… - infoitinterno : Sondaggio Mentana: che fine fa il Pd. Dove volano Meloni e Salvini - danieledv79 : RT @frenkilsolito46: Sondaggio di #Mentana #TgLa7 dà il #PD a +2,6%. Fra una settimana i suoi sostenitori vedranno passare #Bonaccini e si… - BrandauerLudwig : Schlein non basta al Pd, Fratelli d'Italia resta primo: le cifre di Mentana - henry14fr : la butto lì eh unirsi tra voi aziv e 5s per fare una proposta che vada bene a tutti no mi rendo conto che è megli… -