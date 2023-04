Sondaggio | l' approvazione dell' operato del governo Lula al 38%

I primi tre mesi di governo del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva riscuotono l'del 38% dei brasiliani e sono invece disapprovati dal 29%: lo rivela unDatafolha pubblicato oggi. Secondo Cnn Brasil, la percentuale che boccia Lula è pari a quella dell'ex ...Cosa pensano i consumatori della carne coltivata 'Da unfra i nostri iscritti abbiamo ...per produrre la carne tradizionale.' Arriverà in Italia 'Il processo che ci porterà all'...... consentendo la riesportazione di armi dopo l'dell'Onu, e un'altra per creare una speciale Lex Ucraina per un trasferimento urgente e una tantum di materiale a Kyjiv. Un...

Sondaggi politici, crollano i consensi per Meloni e il suo governo ... Fanpage.it

RIO DE JANEIRO, 04 APR - I primi tre mesi di governo del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva riscuotono l'approvazione del 38% dei brasiliani e sono invece disapprovati dal 29%: lo rivela ...La piattaforma, specializzata in news e guide all’acquisto di attrezzature fotografiche, si è guadagnata l’approvazione di molti utenti che hanno espresso la propria fiducia nel sito e nei suoi ...