Sondaggi Tecnè: Pd, crescita continua (Di martedì 4 aprile 2023) continua la marcia di avvicinamento del Pd a Fratelli d’Italia. Le intenzioni di voto registrate dai Sondaggi Tecnè per l’Agenzia Dire danno i dem in crescita dello 0,2% al 20%. Dall’altra parte, Fdi cala di tre decimi al 29,7%. Ora tra i due partiti ci sono meno di 10 punti di vantaggio. A fare le spese di un Pd redivivo è soprattutto il M5S. Dopo un breve periodo in cui avevano preso il posto dei dem come prima forza di opposizione, i pentastellati sono tornati nel loro ruolo di terza forza e su valori riscontrati alle ultime Politiche (15,5%). Nel centrodestra Tecnè dà la Lega in difficoltà (0,2%) all’8,6% mentre Forza Italia sale di due decimi al 7,4%. A stretto giro segue il Terzo Polo di Italia Viva e Azione stimato al 7,3% (0,2%). L’ultima forza politica a restare sopra la soglia di ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 4 aprile 2023)la marcia di avvicinamento del Pd a Fratelli d’Italia. Le intenzioni di voto registrate daiper l’Agenzia Dire danno i dem indello 0,2% al 20%. Dall’altra parte, Fdi cala di tre decimi al 29,7%. Ora tra i due partiti ci sono meno di 10 punti di vantaggio. A fare le spese di un Pd redivivo è soprattutto il M5S. Dopo un breve periodo in cui avevano preso il posto dei dem come prima forza di opposizione, i pentastellati sono tornati nel loro ruolo di terza forza e su valori riscontrati alle ultime Politiche (15,5%). Nel centrodestradà la Lega in difficoltà (0,2%) all’8,6% mentre Forza Italia sale di due decimi al 7,4%. A stretto giro segue il Terzo Polo di Italia Viva e Azione stimato al 7,3% (0,2%). L’ultima forza politica a restare sopra la soglia di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Sondaggi Tecnè: fiducia in calo per Meloni e governo - Florado96861976 : #giorgiameloni @GiorgiMeloni Sondaggi: l'effetto Schlein è finito. Fiducia, campanello d'allarme per Meloni… - XRPAnontech40 : RT @BrandauerLudwig: Sondaggi, doccia gelata nel Pd: l'effetto Schlein è finito. E FdI... - GUERRIERA110 : RT @BrandauerLudwig: Sondaggi, doccia gelata nel Pd: l'effetto Schlein è finito. E FdI... - Ettore79597694 : RT @BrandauerLudwig: Sondaggi, doccia gelata nel Pd: l'effetto Schlein è finito. E FdI... -

Sondaggi politici al 3 aprile: Fratelli d'Italia in calo, continua a crescere il Pd Sondaggi politici Tecnè - Agenzia Dire: rilevazioni oggi 3 aprile Se Fratelli d'Italia piange, il Centrodestra non sorride. Complice la flessione della Lega di Matteo Salvini, in parte ricompensata ... Sondaggio Dire - Tecnè: cala ancora la fiducia nel governo Meloni, Pd sale al 20% ... seppur di pochissimo, la discesa di Fratelli d'Italia, che resta sempre il primo partito nei sondaggi; mentre prosegue la risalita del Pd . È quanto emerge dal sondaggio Dire - Tecnè con interviste ... Sondaggio Dire - Tecnè: cala ancora la fiducia nel governo Meloni Continua, seppur di pochissimo, la discesa di Fratelli d'Italia, che resta sempre il primo partito nei sondaggi; mentre prosegue la risalita del Pd. È quanto emerge dal sondaggio Dire - Tecnè con ... politici- Agenzia Dire: rilevazioni oggi 3 aprile Se Fratelli d'Italia piange, il Centrodestra non sorride. Complice la flessione della Lega di Matteo Salvini, in parte ricompensata ...... seppur di pochissimo, la discesa di Fratelli d'Italia, che resta sempre il primo partito nei; mentre prosegue la risalita del Pd . È quanto emerge dal sondaggio Dire -con interviste ...Continua, seppur di pochissimo, la discesa di Fratelli d'Italia, che resta sempre il primo partito nei; mentre prosegue la risalita del Pd. È quanto emerge dal sondaggio Dire -con ...