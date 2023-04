Sondaggi | Swg | si arresta la discesa di FdI | per il Pd finisce l’effetto-Schlein Tutti i numeri

(Di martedì 4 aprile 2023) Sino ladi Fratelli d’Italia e la corsa del Pd, cala il Movimento 5 stelle e cresce la Lega. A dirlo è ilo settimanale di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, che stima il partito di Giorgia Meloni in leggerissima ripresa dopo la perdita di consensi delle ultime settimane, ma sempre sotto la soglia del 30%: 29,7% contro il 29,6% di lunedì scorso (+0,1%). Per il Pd si conferma l’esaurimeno del: i dem, che dalle primarie hanno recuperato oltre cinque punti percentuali, si inchiodano al 20,4%, lo stesso risultato degli ultimi due lunedì. Forte calo invece del Movimento 5 Stelle, che dal 15,6% scende al 15,1% (-0,5%). Nel centrodestra guadagna quasi mezzo punto la Lega, che passa dall’8% all’8,4% (+0,4%). Giù invece Forza Italia (dal 6,4% al 6,2%, -0,2%) e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Nei dati di Swg, Fratelli d’Italia e Pd rimangono stabili a dieci punti di distanza, mentre salgono le quotazioni d… - infoitinterno : Sondaggi Swg, Giorgia Meloni inarrestabile: Fratelli d’Italia sfiora il 30 per cento • Terzo Binario News - sonciniluc : RT @NomosCSP: ?? Il punto politico ?? Ogni settimana un riassunto delle principali notizie di politica italiana con gli ultimi #sondaggi #S… - CittadinidiTwtt : RT @NomosCSP: ?? Il punto politico ?? Ogni settimana un riassunto delle principali notizie di politica italiana con gli ultimi #sondaggi #S… - NomosCSP : ?? Il punto politico ?? Ogni settimana un riassunto delle principali notizie di politica italiana con gli ultimi… -

La sfida a destra Negli ultimidi, divulgati dal telegiornale di La7, Fratelli d'Italia e Pd restano stabili, rispettivamente attorno al 30 e al 20 per cento: nel dettaglio, il partito ...Sondaggio3 aprile - prima parte FonteDopo un periodo negativo nei, tornerebbe a salire adesso Giorgia Meloni con i Fratelli d'Italia indicati sempre come il primo partito del Paese:...La rilevazione diper il TgLa7 di Enrico Mentana e gli altripiù recenti dicono la stessa cosa: ci sono quasi 10 punti tra i due ...

Sondaggi, Swg: si arresta la discesa di FdI, per il Pd finisce l’effetto-Schlein. Tutti i numeri Il Fatto Quotidiano

Troppo presto per misurare gli effetti collaterali della conferma di Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia, troppo presto forse anche per misurare le fibrillazioni intorno al Pnrr. Grossomodo ...Negli ultimi sondaggi di Swg, divulgati dal telegiornale di La7, Fratelli d'Italia e Pd restano stabili, rispettivamente attorno al 30 e al 20 per cento: nel dettaglio, il partito di Giorgia Meloni è ...