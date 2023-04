Sondaggi elettorali Swg | gli italiani a favore di una rivolta | ma la tensione sociale cala

(Di martedì 4 aprile 2023) Tra i partiti si ferma il PD, cresce la Lega Le intenzioni di voto degli ultimidi Swg non mostrano grandi cambiamenti. Dopo settimane di crescita il PD sembra fermarsi, è al 20,4% come settimana scorsa. Si è esaurito l’effetto dell’elezione di Elly Schlein alla segreteria? Eppure il Movimento 5 Stelle, che proprio in seguito alla sua vittoria aveva subito un calo, continua a scendere, perde mezzo punto e si ritrova al 15,1%, quindi a un livello più basso di quello delle politiche. A beneficiarne sono forse le liste più piccole. Per esempio Unione Popolare, che sale di due decimali all’1,9%, e le formazioni sotto l’1%, che guadagnano lo 0,4% e ora hanno il 2,8%. Non se la cavano bene, invece, i partiti che a settembre erano alleati del PD. Già sotto il risultato di allora, Sinistra Italiana/Verdi e +Europa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Massimo_Sani : @AlexBazzaro (Quasi) shock: Centinaia di mi piace ad un tweet demenziale. Strano ma vero! E allora si spiegano i r… - mariamacina : RT @ilfoglio_it: Nei dati di Swg, Fratelli d’Italia e Pd rimangono stabili a dieci punti di distanza, mentre salgono le quotazioni della Le… - nathan0x : @Noiconsalvini Gli stupidi si fermano agli slogan facili, il Friuli ha confermato quello che c'era già indipendente… - StefanoDeF92936 : RT @ilfoglio_it: Nei dati di Swg, Fratelli d’Italia e Pd rimangono stabili a dieci punti di distanza, mentre salgono le quotazioni della Le… - AdiraiIt : #Politica #SondaggiPoliticiElettorali #Sondaggipolitici2023 Ultimi Sondaggi politici Termometro Politico di oggi 4… -

Movimentiin continuità con i dati definitivi del Fvg Sullo stesso argomento: Il trionfo ... La sfida a destra Negli ultimidi Swg, divulgati dal telegiornale di La7, Fratelli d'...La svolta a sinistra di Conte porta al crollo drastico nei: M5S a picco Ora l'ottica va ai prossimi appuntamenti, in Polonia e in Spagna. Nel Paese mediterraneo, che andrà alle ...... seguendo un andamento generalizzato delle ultime tornate, con un 45% di votanti che ... almeno in Friuli Venezia Giulia, dunque, non si è visto, "e anche neisiamo al 20%, abbiamo ...

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia torna a crescere e stacca il Pd di Schlein, crolla il M5s Fanpage.it

Il dubbio c'è a leggere l'ultimo sondaggio di Swg che fotografa un rallentamento nella crescita dei consensi del Pd a trazione Elly. LA FRENATA DEM All'indomani del trionfo di Massimiliano Fedriga in ...L’amara consapevolezza è che il tema non sarà affrontato in Consiglio regionale. Ad oggi, infatti, il centrodestra è più concentrato sulla campagna elettorale che a risolvere problemi vitali come ...