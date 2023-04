Soliti Ignoti non va in onda stasera: Amadeus sospeso e quando ritorna (Di martedì 4 aprile 2023) Su Rai1, dopo l'edizione del telegiornale delle 20, il programma di Amadeus Soliti Ignoti è un appuntamento fisso per più di quattro milioni e mezzo di telespettatori ogni sera. Purtroppo, però, oggi I Soliti Ignoti non va in onda per lasciare spazio ad un evento musicale di tutto rispetto. Al posto di Amadeus, infatti, verrà trasmesso Laura 30, il documento-film di Laura Pausini. La sospensione del game show era già prevista da qualche giorno, come comunicato dall'azienda di Viale Mazzini, e tornerà puntuale mercoledì 5 aprile 2023 in access time. In questa stagione tv la trasmissione si era fermata, oltre che nella settimana sanremese, per lasciare spazio ad una intervista di Bruno Vespa alla Premio Giorgia Meloni. Dalla fine di febbraio Amadeus è ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 4 aprile 2023) Su Rai1, dopo l'edizione del telegiornale delle 20, il programma diè un appuntamento fisso per più di quattro milioni e mezzo di telespettatori ogni sera. Purtroppo, però, oggi Inon va inper lasciare spazio ad un evento musicale di tutto rispetto. Al posto di, infatti, verrà trasmesso Laura 30, il documento-film di Laura Pausini. La sospensione del game show era già prevista da qualche giorno, come comunicato dall'azienda di Viale Mazzini, e tornerà puntuale mercoledì 5 aprile 2023 in access time. In questa stagione tv la trasmissione si era fermata, oltre che nella settimana sanremese, per lasciare spazio ad una intervista di Bruno Vespa alla Premio Giorgia Meloni. Dalla fine di febbraioè ...

