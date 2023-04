Soleil Sorge | che imbarazzo a “Mattino 5” | Panicucci spiazzata

(Di martedì 4 aprile 2023) News Tv.5”.è stata ospite nel programma condotto da Federica. Peccato che il collegamento sia avvenuto a poche ore dalla finale del “GF VIP” 7.ieri era in studio per salutare il pubblico dopo la bellissima esperienza al “GF VIP Party” insieme a Pierpaolo Pretelli. La modella ed influencer ha provato fortea “5” e laè rimasta. (Continua…) Leggi anche: “GF Vip Party”,parla dei suoi progetti futuri e sconvolge i fan Leggi anche: “Verissimo”, lo straziante annuncio disul tumore...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annamariabianc2 : RT @teamsoleilsorge: Anche questa esperienza è giunta al termine, ti porti a casa un nuovo bagaglio ricco di emozioni e consapevolezze. Se… - Camaleo62125181 : RT @teamsoleilsorge: Anche questa esperienza è giunta al termine, ti porti a casa un nuovo bagaglio ricco di emozioni e consapevolezze. Se… - Elisa60388018 : RT @teamsoleilsorge: Anche questa esperienza è giunta al termine, ti porti a casa un nuovo bagaglio ricco di emozioni e consapevolezze. Se… - EvelynH73 : RT @teamsoleilsorge: Anche questa esperienza è giunta al termine, ti porti a casa un nuovo bagaglio ricco di emozioni e consapevolezze. Se… - robe450 : RT @teamsoleilsorge: Anche questa esperienza è giunta al termine, ti porti a casa un nuovo bagaglio ricco di emozioni e consapevolezze. Se… -

Spero che alcune ragazze uscite dal GF come Giulia Salemi eabbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione.... Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo Squillo, Justine Mattera, Luca Onestini, Maria Monsè, Natasha Stefanenko, Pierpaolo Pretelli, Raffaella Fico e. 'Back ...Ospite die Pierpaolo Pretelli, il conduttore anticipa alcuni particolari dell'ultima serata del reality di Canale 5 e fa sapere che sarà ' indimenticabile '. Prima di andare via ...

Giulia Salemi attriti con Soleil Sorge La teoria folle del web Novella 2000

Soleil Sorge. Quest’ultima, visto che ha seguito da vicino la finale del Grande Fratello Vip di ieri sera, ha subito tenuto a precisare di aver davvero dormito pochissimo la scorsa notte, aggiungendo ...Soleil Sorge e la dieta, scopriamo i piatti preferiti dalla showgirl e modella. La celebre influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge è sempre stata molto ammirata anche per la ...