Soldati ucraini in addestramento a Sabaudia: guerra alle porte? Facciamo chiarezza (Di martedì 4 aprile 2023) Sabaudia – Soldati ucraini, circa una ventina, sono da settimane a Sabaudia, sul litorale pontino, nella caserma di Santa Barbara, sede del comando artiglieria contraerei dell'Esercito (leggi qui), per l'addestramento all'uso del sistema missilistico terra-aria Samp-T. La guerra è alle porte? Niente di più falso. Secondo le autorità, infatti, quanto sta accadendo non è da considerarsi "pericoloso". "Come ente locale non siamo stati informati di questa situazione ma al di là di tutto non ci vedo un obbligo da parte del comando artiglieria contraerei di dare questa comunicazione", le parole del sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca. "Quando ha cominciato a circolare questa notizia da parte della popolazione non c'è stata alcun tipo di ...

