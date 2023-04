Sofia Goggia incanta come ospite a ‘Viva Rai2!’ | Fiorello | “Deve condurre una serata a Sanremo”

Leggi su sportface

(Di martedì 4 aprile 2023), la più forte discesista azzurra di tutti i tempi, è stata la grande protagonista della puntata di oggi di: con Rosarioe Fabrizio Biggio, si è cimentata nella parodia di ‘Mare Fuori’ in dialetto napoletano, poi si esibita magistralmente al pianoforte. “Il cuore mi batteva a mille più di quando scio una discesa: per me è più facile vincere una gara che esibirmi in TV”, ha dichiarato la campionessa bergamasca al termine della puntata. Inoltre,ha rivisitato ‘She’ di Elvis Costello (che per l’occasione è diventata ‘Sci’), ha esaudito il suo desiderio di interpretare la Celebrity Edition di ‘Chi vuole essere in ascensore?’, ha ballato sulle note di ‘Made in Italy’ di Rosa Chemical, ha fatto la rassegna stampa e, infine, ha intonato il coro de ‘Il ...