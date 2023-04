Social e critica di moda: solo i giornalisti possono farla? (Di martedì 4 aprile 2023) La moda è quel che è: volubile, capricciosa, mutevole. Lo è sempre stata e ha la sua ragione di esistere in questa sua caratteristica. Quella che, secondo alcuni, dovrebbe cambiare con molta meno repentinità è la sua comunicazione, sia sulla carta, sia sui siti o Social di varie tipologie. E, secondo alcuni, non dovrebbe mutare così velocemente neanche chi ne parla. Eppure, sono proprio i blog, poi Facebook, Twitter, Instagram e TikTok ad averci portato verso un nuovo stile di racconto riguardo ai nuovi stili di abbigliamento, decretando così la fine di quando si parlava esclusivamente di sfilate di moda doc e designer d’alto lignaggio, perché i consumatori cerca(va)no un approccio alla moda più riconoscibile. Però: chi ne parla può essere inscritto nel perimetro magico dei giornalisti professionisti o ... Leggi su amica (Di martedì 4 aprile 2023) Laè quel che è: volubile, capricciosa, mutevole. Lo è sempre stata e ha la sua ragione di esistere in questa sua caratteristica. Quella che, secondo alcuni, dovrebbe cambiare con molta meno repentinità è la sua comunicazione, sia sulla carta, sia sui siti odi varie tipologie. E, secondo alcuni, non dovrebbe mutare così velocemente neanche chi ne parla. Eppure, sono proprio i blog, poi Facebook, Twitter, Instagram e TikTok ad averci portato verso un nuovo stile di racconto riguardo ai nuovi stili di abbigliamento, decretando così la fine di quando si parlava esclusivamente di sfilate didoc e designer d’alto lignaggio, perché i consumatori cerca(va)no un approccio allapiù riconoscibile. Però: chi ne parla può essere inscritto nel perimetro magico deiprofessionisti o ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FABRIZIOBONAN99 : @camuso_angela @fuoridalcoro ...strano perché aresso che c'è Musk è completamente libero. Infatti ha sbloccato i tw… - luigina_chris98 : Eh quindi se uno critica una canzone anche più volte e in modi bruschi é giusto che vengano postate le sue informaz… - MagoCassandro : @Walker19025518 @Lara86124487 Diffamazione tramite social. Domani sentiamo cosa dice il mio avvocato. Ti sistemo io! - _MuoriSolo : @BITCHYFit ATTENZIONE! dopo 6 mesi che bitchy critica e denigra @Anto_Fiordelisi sui social mentre lei è chiusa de… - seasonnsag : @loumakeus_str @Charles_Leclerc in realtà è l’atteggiamento generale di critica per l’errore di ieri, di molti che… -