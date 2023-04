SOCIAL CALCIO – Del Piero sarà presente allo Stadium anche stasera contro l’Inter. Le reazioni dei tifosi (Di martedì 4 aprile 2023) SOCIAL CALCIO – Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus sarà presente stasera all’Allianz Stadium per il match con l’Inter Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus sarà presente nuovamente stasera all’Allianz Stadium per il match di Coppa Italia con l’Inter. Ecco le reazioni dei tifosi bianconeri alla notizia. Alex Del Piero Ancora allo Stadium Atteso Per Juve Inter di COPPA L'accendiamo??????— Andrea Murgia (@AndreaCibyou) April 4, 2023 Juventus-Inter, Stadium, Del Piero. pic.twitter.com/MnCMgTN778— ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023)– Alessandro Del, ex attaccante della Juventusall’Allianzper il match conAlessandro Del, ex attaccante della Juventusnuovamenteall’Allianzper il match di Coppa Italia con. Ecco ledeibianconeri alla notizia. Alex DelAncoraAtteso Per Juve Inter di COPPA L'accendiamo??????— Andrea Murgia (@AndreaCibyou) April 4, 2023 Juventus-Inter,, Del. pic.twitter.com/MnCMgTN778— ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : 'Er gol de #Turone era bono', stasera dopo #MaltaItalia su #RaiUno il documentario sul famoso episodio di… - Azzurri : #Under21 ???? #Italia ?? #Ucraina ???? ?? Oggi, ore 20.00 ??? #ReggioCalabria ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ????… - mirkonicolino : Ogni santo giorno, c'è qualcuno che non vede l'ora di dimostrare sui social quanto sia stato fazioso nel suo raccon… - faustomamberti : #DeLaurentis ha ragione. Il calcio ha un problema. I tifosi. Basta farsi un giro sui social per capire il livello d… - lucadg_86 : @ManuNap Ma il calcio lo devi seguire, è sui social che devi entrare solo quando hai l'animo sereno, perché l'immon… -