SNEI AP: esce "CUPIDO" il nuovo video e singolo (Di martedì 4 aprile 2023) Dal 7 aprile 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica "CUPIDO", il nuovo singolo delle SNEI AP, estratto dall'EP "Tutta colpa dell'Amore". "CUPIDO" è un brano rock con influenze alternative che parla di amore con poca stima verso il protagonista, CUPIDO, che si ritiene non sappia fare benissimo il proprio lavoro. Sulla scia del Woman Revenge la female band emiliana se la prende con il diretto interessato celebrando l'amore per se stesse e per la vita nella maniera più divertente possibile. "Una traccia ironica, spensierata e piena di valore per le donne che se la sanno cavare sempre!", con questa frase la band riassume il concetto della nuova release. Il videoclip di "CUPIDO" vede le SNEI Ap protagoniste di un matrimonio ...

