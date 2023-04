Smartphone pulito e libero da BATTERI e sporco | ecco i trucchi utili

Leggi su tecnoandroid

(Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Probabilmente la pandemia che il mondo ha attraversato e della quale purtroppo ci sono ancora tracce evidenti in giro, ha insegnato qualcosa di più sul fronte dell’igiene e della pulizia. Le mani non sono l’unica parte del corpo o meglio l’unico aspetto di cui tenere conto sotto questo punto di vista, siccome anche quello che viene toccato ogni giorno può essere portatore die sporcizia. Il pensiero di tutti va automaticamente al proprio, così come al tablet al computer che magari si maneggiano ogni giorno per lavoro o per puro passatempo. Ci sono delle indicazioni da seguire per tenere puliti i propri dispositivi mobili, in modo tale da scongiurare la trasmissione di qualsiasi tipo dio e soprattutto per una corretta igiene personale. Ricordiamo che proprio sotto questo punto di vista Amazon ...