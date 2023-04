Smartphone e novità del futuro, le migliori innovazioni IN ARRIVO (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid L’ultimo anno ci ha lasciato con novità che di certo non hanno entusiasmato per quanto riguarda il fronte Smartphone. Questo mondo infatti sembra essere ormai in una fase di stallo ormai da tempo, oltre al mercato che mostra un andamento negativo come mai negli ultimi 10 anni. L’inflazione di certo a influito, così come il costo della vita che è aumentato nettamente e impedisce a tutti anche solo di pensare di acquistare un nuovo Smartphone tra i vari top di gamma. Il 2023 quindi si dimostrerà un anno complicato, sia per le aziende che dovranno vendere, sia per coloro che avranno bisogno di acquistare un nuovo dispositivo mobile. Dovrebbero però esserci delle innovazioni che andranno a portare gli standard tecnologici un passo in avanti rispetto al solito. Smartphone ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid L’ultimo anno ci ha lasciato conche di certo non hanno entusiasmato per quanto riguarda il fronte. Questo mondo infatti sembra essere ormai in una fase di stallo ormai da tempo, oltre al mercato che mostra un andamento negativo come mai negli ultimi 10 anni. L’inflazione di certo a influito, così come il costo della vita che è aumentato nettamente e impedisce a tutti anche solo di pensare di acquistare un nuovotra i vari top di gamma. Il 2023 quindi si dimostrerà un anno complicato, sia per le aziende che dovranno vendere, sia per coloro che avranno bisogno di acquistare un nuovo dispositivo mobile. Dovrebbero però esserci delleche andranno a portare gli standard tecnologici un passo in avanti rispetto al solito....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Smartphone e novità del futuro, le migliori innovazioni IN ARRIVO - - CeotechI : iPhone 17 Pro, Face ID sotto il display e punch-hole #Apple #AppleiPhone #DisplayLCD #FaceID #iPhone #iPhone17Pro… - 83napolano : RT @CeotechI: Galaxy S23, l'aggiornamento di aprile 2023 arriva in Italia #Aggiornamenti #Aprile2023 #Correzioni #Flagship #GalaxyS23 #Gala… - 83napolano : RT @CeotechI: Xiaomi 13 Ultra: possibili specifiche tecniche trapelate #120Hz #49000mAh #90W #Amoled #Android13 #Cameraphone #Flagship #MIU… - 83napolano : RT @CeotechI: realme 11 Pro e Pro Plus, specifiche e timeline di lancio #120Hz #4870mAh #5000mAh #Amoled #Android13 #Dimensity1080 #MidRang… -