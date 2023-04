Sito Ryanair non funziona oggi 4 aprile per check-in disabilitato (Di martedì 4 aprile 2023) Il Sito Ryanair non funziona oggi 4 aprile in una sua funzione essenziale come la procedura di check-in. Quest’ultima risulta disabilitata per chi tenta di eseguire l’operazione necessaria prima della partenza con un volo della compagnia aerea. Il grosso malfunzionamento va certamente esaminato, anche per capire se esiste una soluzione momentanea al problema per i viaggiatori. Non è la prima volta che anomalie di questo tipo si manifestano sul portale della compagnia. Il Sito Ryanair non funziona correttamente oggi come in un paio di occasioni nei primi giorni di marzo 2023. Anche in quei frangenti era stata la procedura di check-in ad essere completamente disabilitata per chiunque ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Ilnonin una sua funzione essenziale come la procedura di-in. Quest’ultima risulta disabilitata per chi tenta di eseguire l’operazione necessaria prima della partenza con un volo della compagnia aerea. Il grosso malmento va certamente esaminato, anche per capire se esiste una soluzione momentanea al problema per i viaggiatori. Non è la prima volta che anomalie di questo tipo si manifestano sul portale della compagnia. Ilnoncorrettamentecome in un paio di occasioni nei primi giorni di marzo 2023. Anche in quei frangenti era stata la procedura di-in ad essere completamente disabilitata per chiunque ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Biologyisreal1 : RT @askryanair: @appasite @Ryanair_IT Il sito web/app sono temporaneamente non disponibili. I passeggeri che volano oggi possono effettuare… - askryanair : @appasite @Ryanair_IT Il sito web/app sono temporaneamente non disponibili. I passeggeri che volano oggi possono ef… - askryanair : @utsukushibyun @Ryanair_IT Il sito web/app sono temporaneamente non disponibili. I passeggeri che volano oggi posso… - Fabiusfabiuzzi : Buongiorno @Ryanair , non posso effettuare il checkin per sito in manutenzione. Potete indicarmi la tempistica di r… - utsukushibyun : Ma fino a che ora sta in manutenzione il sito di @Ryanair_IT ? -