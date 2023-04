Siria | Usa annuncia morte leader Isis | progettava attentati in Europa

(Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – L’esercito Usa ha comunicato laindi uno deijihadisti, Khalid Ayyd Ahmad al Jabouri. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato che il capo dell’pianificava attacchi terroristici ine si occupava della struttura gerarchica del gruppo. “Lo Stato islamico rappresenta ancora un pericolo per la regione. Il gruppo era in grado di svolgere operazioni nella regione e voleva operare al di fuori del Medio Oriente” Così il generale Micheal Kurill, responsabile del Centcom nell’area. Nel blitz non ci sono state vittime civili o feriti, ha poi riferito l’esercito. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Intanto gli USA bombardano postazioni in Siria uccidendo decine di persone, ma di fronte a ciò tutti i discorsi sul… - ladyonorato : A un mese dal #terremoto, contro la #Siria rimangono le infami #sanzioni di USA e UE, che indifferenti di fronte a… - francobus100 : Siria, raid Usa con i droni: ucciso leader dell'Isis al-Jabouri «responsabile della pianificazione degli attacchi i… - ROBYBOX : RT @Open_gol: Lo ha reso noto oggi il Comando centrale statunitense (Centcom): si tratta di Khaled Aydd Ahmad al-Jabouri - VicentePugliaAr : RT @repubblica: Siria, Usa: 'Ucciso leader dell'Isis responsabile degli attacchi in Europa' -

L'esercitoha comunicato la morte indi uno dei leader jihadisti, Khalid Ayyd Ahmad al Jabouri. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato che il capo dell'Isis pianificava attacchi ...Secondo il Comandoper l'Africa (Africom), i velivoli sono giunti in Libia nella primavera del 2020 da una base aerea in Russia, dopo aver transitato indove sono stati ridipinti per ...L'esercito americano ha annunciato la morte indi un leader dello Stato islamico, identificato come Khalid Ayyd Ahmad al Jabouri. Secondo una dichiarazione del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), il jihadista stava pianificando ...

Siria, Usa: “Ucciso leader dell’Isis responsabile degli attacchi in Europa” La Stampa

(Adnkronos) – L’esercito Usa ha comunicato la morte in Siria di uno dei leader jihadisti, Khalid Ayyd Ahmad al Jabouri. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato che il capo dell’Isis ...Stando al Comando centrale Usa (Centcom) la sua morte priverà temporaneamente l'ISIS delle sue capacià organizzative ...