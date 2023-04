Siria, leader dell’Isis responsabile degli attacchi in Europa ucciso da un raid americano (Di martedì 4 aprile 2023) “Era arrivato nella zona di Idlib da dieci giorni. Era controllato dagli Stati Uniti. Lo hanno ucciso quando è uscito dalla sua abitazione e passeggiava mentre parlava al telefono”. Rami Abderrahman, direttore dell’Osservatorio Siriano per i diritti umani, parlando alla tv panaraba al Arabiya, ha spiegato la dinamica che ha portato alla morte Khaled Aydd Ahmad al-Jabouri, leader dell’Isis che era responsabile degli attacchi in Europa, ucciso da un raid statunitense in Siria. A dare la notizia è stato il Comando centrale Usa (Centcom), secondo cui la sua scomparsa priverà “temporaneamente” l’autoproclamato Stato islamico della “capacità di organizzare attacchi all’estero”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) “Era arrivato nella zona di Idlib da dieci giorni. Era controllato dagli Stati Uniti. Lo hannoquando è uscito dalla sua abitazione e passeggiava mentre parlava al telefono”. Rami Abderrahman, direttore dell’Osservatoriono per i diritti umani, parlando alla tv panaraba al Arabiya, ha spiegato la dinamica che ha portato alla morte Khaled Aydd Ahmad al-Jabouri,che erainda unstatunitense in. A dare la notizia è stato il Comando centrale Usa (Centcom), secondo cui la sua scomparsa priverà “temporaneamente” l’autoproclamato Stato islamico della “capacità di organizzareall’estero”. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francobus100 : Siria, raid Usa con i droni: ucciso leader dell'Isis al-Jabouri «responsabile della pianificazione degli attacchi i… - ROBYBOX : RT @Open_gol: Lo ha reso noto oggi il Comando centrale statunitense (Centcom): si tratta di Khaled Aydd Ahmad al-Jabouri - VicentePugliaAr : RT @repubblica: Siria, Usa: 'Ucciso leader dell'Isis responsabile degli attacchi in Europa' - fisco24_info : Siria, Usa annuncia morte leader Isis: progettava attentati in Europa: (Adnkronos) - Il jihadista era responsabile… - news_mondo_h24 : Isis: ucciso in Siria leader responsabile attacchi in Europa -