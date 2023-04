Siccità, Salvini: “Stiamo già lavorando sulla dispersione idrica. Con commissario potremmo bypassare burocrazia” (Di martedì 4 aprile 2023) “Stiamo lavorando sul decreto Siccità, dopo la conferenza torno al ministero per vedere se riusciamo a portare una norma in cdm già giovedì”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, alla stampa estera. “Noi già oggi col ministero senza commissariamenti Stiamo lavorando contro la dispersione idrica, ci sono 2 miliardi di fondi del Pnrr a questo destinati, se ne avessimo un altro di miliardo da spendere avremmo progetti immediatamente finanziabili e cantierabili per ridurre questo 42%” di dispersione idrica ” che non riguarda solo il sud ma anche tante regioni del centro-nord, che hanno sistemi di tubazioni degli anni 70-80, quindi su questo non c’è bisogno di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) “sul decreto, dopo la conferenza torno al ministero per vedere se riusciamo a portare una norma in cdm già giovedì”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo, alla stampa estera. “Noi già oggi col ministero senza commissariamenticontro la, ci sono 2 miliardi di fondi del Pnrr a questo destinati, se ne avessimo un altro di miliardo da spendere avremmo progetti immediatamente finanziabili e cantierabili per ridurre questo 42%” di” che non riguarda solo il sud ma anche tante regioni del centro-nord, che hanno sistemi di tubazioni degli anni 70-80, quindi su questo non c’è bisogno di ...

