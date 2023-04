“Siamo andati in Turchia per avere dei denti nuovi, è molto doloroso ma ora siamo felici”: il racconto su Tik Tok scatena le polemiche (Di martedì 4 aprile 2023) denti nuovi, anche se non ce n’era bisogno. Impazza la moda del “nuovo sorriso” ottenuto impiantandosi denti nuovi in Turchia. Gli ultimi in ordine di social che hanno mostrato un sorriso smagliante alla videocamera del proprio smartphone sono l’inglese Ben Ashurst e sua moglie. Roba che in due non fanno 60 anni. Eppure se la moda tira, impossibile rinunciarvi. Su TikTok Ben e la moglie hanno spiegato che si tratta del “sorriso di Hollywood”: “Una bella curva di denti che si ottiene sull’arcata superiore. Potrebbe avere anche un aspetto più naturale ma abbiamo deciso che vogliamo distinguerci dagli altri. Ora siamo felici. E poi hai una garanzia di dieci anni”. Gli utenti non hanno molto gradito questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023), anche se non ce n’era bisogno. Impazza la moda del “nuovo sorriso” ottenuto impiantandosiin. Gli ultimi in ordine di social che hanno mostrato un sorriso smagliante alla videocamera del proprio smartphone sono l’inglese Ben Ashurst e sua moglie. Roba che in due non fanno 60 anni. Eppure se la moda tira, impossibile rinunciarvi. Su TikTok Ben e la moglie hanno spiegato che si tratta del “sorriso di Hollywood”: “Una bella curva diche si ottiene sull’arcata superiore. Potrebbeanche un aspetto più naturale ma abbiamo deciso che vogliamo distinguerci dagli altri. Ora. E poi hai una garanzia di dieci anni”. Gli utenti non hannogradito questa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lvoir : RT @Siciliano741: In Friuli dopo di lei la gente non ne vuol sapere di PD e dintorni(e ci siamo andati di mezzo noi che non c'entravamo nul… - NataEvodie : @tvstellare Avevamo capito già siamo andati a dormire - FabianaAltav : RT @_riccardoscocco: Durante l'ultimo sabato sera, io ed i miei amici, siamo andati a cena fuori e parlando ci siamo resi conto che gli ann… - ErmannoKilgore : RT @Siciliano741: In Friuli dopo di lei la gente non ne vuol sapere di PD e dintorni(e ci siamo andati di mezzo noi che non c'entravamo nul… - Siciliano741 : In Friuli dopo di lei la gente non ne vuol sapere di PD e dintorni(e ci siamo andati di mezzo noi che non c'entrava… -

Massimo Marazzina: un attaccante realizzato Non siamo andati sempre d'accordo, ma è normale così. Lui aveva le sue idee a volte, e io le mie. Ci si scontra, poi però ci si rincontra per il bene della squadra, per il bene di tutti. Però è un ... Oriana Marzoli, ecco cosa è successo dopo la finale con Daniele Dal Moro. Fan al settimo cielo ... ha iniziato a postare una serie di video tra le Stories in cui racconta la notte appena trascorsa con Daniele Dal Moro: 'Sono le 9.15 di mattina e ancora non siamo andati a dormire perché stiamo ... Il successo dei live in Europa e l'uscita del nuovo singolo: c'è sempre 'Luce' sui Brutti di Fosco Siamo davvero andati oltre quello che ci aspettavamo . Per l'anno a venire replicheremo lo stesso tour, cercando di rimanere più o meno ai livelli dell'anno scorso. Abbiamo date in definizione all'... Nonsempre d'accordo, ma è normale così. Lui aveva le sue idee a volte, e io le mie. Ci si scontra, poi però ci si rincontra per il bene della squadra, per il bene di tutti. Però è un ...... ha iniziato a postare una serie di video tra le Stories in cui racconta la notte appena trascorsa con Daniele Dal Moro: 'Sono le 9.15 di mattina e ancora nona dormire perché stiamo ...davverooltre quello che ci aspettavamo . Per l'anno a venire replicheremo lo stesso tour, cercando di rimanere più o meno ai livelli dell'anno scorso. Abbiamo date in definizione all'... Oriana e Daniele, notte di passione in albergo. I video a letto finiscono sui social Today.it