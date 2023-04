“Si va in scena. Storie di epilessia”, storia Andrea (Di martedì 4 aprile 2023) "Andrea si ammala di epilessia all'età di 12 anni. E' un ragazzino vivace, socievole e amante dello sport...". Inizia così l'emozionante storia di Andrea, raccontata dalla sua mamma Antonella vincitrice del contest della LICE - Lega Italiana Contro l'epilessia, dedicato all'inclusione sociale, dalla scuola al lavoro. Dal racconto di Andrea sarà liberamente tratta la sceneggiatura di un cortometraggio che verrà presentato al prossimo Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 29 luglio, e, fuori concorso, alla prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.Tra le tantissime Storie che si sono candidate al contest lanciato da LICE e Fondazione LICE nel mese di febbraio, una giuria di esperti, tra i quali figuravano i referenti di Giffoni Innovation ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 4 aprile 2023) "si ammala diall'età di 12 anni. E' un ragazzino vivace, socievole e amante dello sport...". Inizia così l'emozionantedi, raccontata dalla sua mamma Antonella vincitrice del contest della LICE - Lega Italiana Contro l', dedicato all'inclusione sociale, dalla scuola al lavoro. Dal racconto disarà liberamente tratta la sceneggiatura di un cortometraggio che verrà presentato al prossimo Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 29 luglio, e, fuori concorso, alla prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.Tra le tantissimeche si sono candidate al contest lanciato da LICE e Fondazione LICE nel mese di febbraio, una giuria di esperti, tra i quali figuravano i referenti di Giffoni Innovation ...

