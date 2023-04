Si sblocca lo stallo sulla Vigilanza Rai: il nuovo vertice è tutto al femminile (Di martedì 4 aprile 2023) Arriva la fumata bianca dopo mesi di attesa: la grillina Floridia è stata eletta alla guida della Commissione. I vicepresidenti sono Montaruli (FdI) e Boschi (Terzo Polo) Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 aprile 2023) Arriva la fumata bianca dopo mesi di attesa: la grillina Floridia è stata eletta alla guida della Commissione. I vicepresidenti sono Montaruli (FdI) e Boschi (Terzo Polo)

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GDS_it : Si sblocca lo stallo per la presidenza della #commissionedivigilanzarai . La trattativa fra maggioranza e opposizio… - ClaudioZavatti1 : RT @GDS_it: Si sblocca lo stallo per la presidenza della #commissionedivigilanzarai . La trattativa fra maggioranza e opposizione ha portat… - libellula58 : RT @GDS_it: Si sblocca lo stallo per la presidenza della #commissionedivigilanzarai . La trattativa fra maggioranza e opposizione ha portat… - AristarcoScann1 : RT @GDS_it: Si sblocca lo stallo per la presidenza della #commissionedivigilanzarai . La trattativa fra maggioranza e opposizione ha portat… - Giogio47658624 : RT @GDS_it: Si sblocca lo stallo per la presidenza della #commissionedivigilanzarai . La trattativa fra maggioranza e opposizione ha portat… -