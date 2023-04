Si è svolta la settima edizione televisiva del prestigioso premio OSCAR DEI PORTI

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) - Miami, 4 aprile 2023.Nella splendida cornice del MIAMI TOWER (il più carismatico grattacielo della downtown di Miami) si è tenuta, in pieno SEATRADE GLOBAL alla presenza di personaggi appartenenti alla BLUE ECONOMY Italiana, la premiazione dei 5 BLUE TOP MANAGER che si sono distinti durante il 2022 nell'anno della ripartenza post covid in una elegante serata di gala dove la grazia e bellezza di GLORIA ZANIN ed AIDA YESPICA hanno contribuito alla riuscitissima serata tv, in onda sulla Piattaforma CIBORTV nel mondo. I PREMIATI: ENRICO GENNASIO Alfagomma\Cantieri di Pisa ROBERTA MACII Autorità di Sistema Portuale del mar tirreno S. UGO PATRONI GRIFFI Autorità di Sistema Portuale del mare adriatico M. DANIELE ROSSI Autorità di sistema Portuale adriatico centro setten. TIZIANA MURGIA Asso“Organizzare questo evento di portata internazionale, è per noi ...