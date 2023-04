Si discute di oriundi anche in Argentina

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 4 aprile 2023) La convocazione di Mateo Retegui è stata come un acquazzone estivo: arrivata all’improvviso, senza che nessuno avesse il tempo di prendere l’ombrello o mettersi al riparo, ed un momento dopo eravamo tutti inzuppati. L’8 marzo le prime indiscrezioni dall’, il 17 le convocazioni ufficiali, il 23 contro l’Inghilterra ed il 26 contro Malta i primi due gol in Azzurro: nemmeno il tempo di capire chi fosse questo Retegui, cos’avesse fatto per meritarsi la chiamata e se giocasse nel Tigre o nel Tigres (ed è una lettera che fa tutta la differenza del mondo), che il temporale era già passato e non rimaneva altro da fare che asciugarsi i vestiti. Se chiedi al pessimista, ti risponderà che la pioggia, guarda caso, viene solo nel weekend in cui lui aveva programmato una gita fuori porta; l’ottimista, da par suo, dirà che la pioggia gli piace perché porta con sé un ...