Sgarbi a processo per gli insulti a Carfagna. "Capra e...", furia alla Camera (Di martedì 4 aprile 2023) La Giunta delle Autorizzazioni della Camera con voto unanime ha giudicato "sindacabile" Vittorio Sgarbi per le ingiurie rivolte la scorsa legislatura nei confronti di Mara Carfagna nel ruolo di vicepresidente della Camera, tre anni fa. Il sottosegretario alla Cultura circa dieci giorni fa si era difeso in Giunta che tuttavia ha approvato all'unanimità la relazione della dem Antonella Forattini e ha deciso che non ci sarà l'immunità. Sgarbi ora verrà processato dal giudice civile del Tribunale di Roma, Roberta Nocella. Come risulta dai resoconti parlamentari, il critico d'arte e parlamentare si era rivolto a Carfagna con termini durissimi: "Abbiamo visto l'inaudito richiamo, l'arroganza di una vicepresidente della Camera che con aria da ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 aprile 2023) La Giunta delle Autorizzazioni dellacon voto unanime ha giudicato "sindacabile" Vittorioper le ingiurie rivolte la scorsa legislatura nei confronti di Maranel ruolo di vicepresidente della, tre anni fa. Il sottosegretarioCultura circa dieci giorni fa si era difeso in Giunta che tuttavia ha approvato all'unanimità la relazione della dem Antonella Forattini e ha deciso che non ci sarà l'immunità.ora verrà processato dal giudice civile del Tribunale di Roma, Roberta Nocella. Come risulta dai resoconti parlamentari, il critico d'arte e parlamentare si era rivolto acon termini durissimi: "Abbiamo visto l'inaudito richiamo, l'arroganza di una vicepresidente dellache con aria da ...

