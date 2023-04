Sfratti, le proposte di legge per arrestare e multare chi occupa non risolveranno la questione (Di martedì 4 aprile 2023) Dal 23 marzo 2023 in Commissione Giustizia della Camera si è avviata la discussione su tre proposte di legge (pdl) presentate dalla Lega e da Fratelli d’Italia. Si tratta di proposte sulle quali è bene aprire un cono di luce, per la loro portata e ricaduta sociale. Queste pdl propongono per occupazioni di stabili e per occupazioni di unità immobiliari pubbliche e private – inserendo velatamente persino gli sfrattati tra gli occupanti abusivi – l’arresto immediato, una condanna penale tra i cinque e i nove anni di carcere, nonché una sanzione di 25.000 euro. Se le risposte della destra al fabbisogno abitativo sono l’arresto e una condanna fino a nove anni, ovvero propone il passaggio da casa a cella, allora la questione si fa maledettamente seria e va approfondita. Si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Dal 23 marzo 2023 in Commissione Giustizia della Camera si è avviata la discussione su tredi(pdl) presentate dalla Lega e da Fratelli d’Italia. Si tratta disulle quali è bene aprire un cono di luce, per la loro portata e ricaduta sociale. Queste pdl propongono perzioni di stabili e perzioni di unità immobiliari pubbliche e private – inserendo velatamente persino gli sfrattati tra glinti abusivi – l’arresto immediato, una condanna penale tra i cinque e i nove anni di carcere, nonché una sanzione di 25.000 euro. Se le risposte della destra al fabbisogno abitativo sono l’arresto e una condanna fino a nove anni, ovvero propone il passaggio da casa a cella, allora lasi fa maledettamente seria e va approfondita. Si ...

