Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sfottò incredibile dei giocatori del #Chelsea a #Potter: il retroscena sull'addio: Secondo quanto riportato dai tab… -

Spuntano inquietanti dettagli dietro l'addio di Potter al Chelsea . L'ex allenatore dei Blues , secondo i tabloid inglesi, avrebbe subito un vero e proprio ammutinamento da parte del suo spogliatoio , ...... per anni bersagliato dagligiallorossi, un po' come sta succedendo oggi, a parte invertite, ... ' Nesta era, ma ai derby sbagliava spesso. Anche Totti e De Rossi hanno sbagliato a ...Loal lavoro è durato anni, uno juventino dichiarato, fotografato con la bandiera della Roma ... Entro in Sparta e subito l'atmosfera diventa. Dai balconi dei palazzi la gente incita, ...