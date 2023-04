Setti | «Voglio festeggiare i 120 anni del Verona con la salvezza»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 4 aprile 2023) Le parole di Maurizio, presidente dell’Hellas, sui suoi obiettivi per la squadra rossoblù. I dettagli Ilcompie 120e il suo presidente Mauriziosi è raccontato a La Gazzetta dello Sport, in un momento delicato per il club, terzultimo in classifica e seriamente candidato alla retrocessione. 120– «I riconoscimenti lasciano il tempo che trovano. Diciamo che sono orgoglioso di far parte di uno dei rari club di provincia che può vantare uno scudetto.è una piazza e una città importante, come amore calcistico penso che sia una tra le prime 10 piazze d’Italia. E sono molto contento di aver festeggiato i 110con la promozione in A, dopo 11 stagioni. Ora speriamo di celebrare i 120...