Setti e i 120 anni del Verona: 'Credo nella salvezza ma resterò anche in caso di B' (Di martedì 4 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di martedì 4 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Setti e i 120 anni del Verona: “Credo nella salvezza ma resterò anche in caso di B”: Setti e i 120 anni del Verona:… - Gazzetta_it : Setti e la festa del Verona per i 120 anni: “Credo nella salvezza ma resterò anche in caso di Serie B” #Hellas - TuttoHellasVer1 : Hellas Verona 120, Setti: «Festeggiato i 110 con la promozione, speriamo i 120 con la salvezza»… -