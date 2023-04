(Di martedì 4 aprile 2023) Bella da far male, fedele alla tradizione, ma con tutta la tecnologia del presente e del futuro. È la nuova Land Rovernella spettacolare livrea 75th Limited Edition, nata per festeggiare i suoi 75di vita. La serie I fu infatti presentata al salone dell'automobile di Amsterdam nel lontano 1948 e da lì fu un percorso di successo dentro e fuori le strade di mezzo mondo. Ora Land Rover la ripropone nelle versioni 90 e 110, i due passi storici, che ne hanno decretato la fortuna. Nuova anche la bellissima tinta Grasmere Green per esterni e interni con esclusiva grafica 75 Years: disponibile su entrambi i modelli. Le due versioni sono equipaggiate con la più recente tecnologia, include il sistema di telecamere surround 3D, fari LED Matrix e Terrain Response configurabile. Disponibile anche ibrida, la 75th Limited Edition si può avere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Settantacinque anni di Defender #defender #range rover #land #suv #inglese #edizione - MaruanOussaifi : RT @CislNazionale: Il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra stasera a Roccella Jonica ha partecipato al dibattito sui principi fonda… - GianfrancoGasb1 : RT @CislNazionale: Il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra stasera a Roccella Jonica ha partecipato al dibattito sui principi fonda… - mlbariona : Settantacinque compleanni oggi. Ventiquattro anni trascorsi in prigione. - CislPaTp : RT @CislNazionale: Il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra stasera a Roccella Jonica ha partecipato al dibattito sui principi fonda… -

... sono 80 i libri candidati: è record Nelleedizioni precedenti non erano mai ... mentre il 6 luglio si annuncerà il vincitore Un record mai registrato in 76di storia, quello degli ......che hanno interessato quasi tutte le principali piattaforme di social media negli ultimi. ... Il rapporto stimava che un utente suseguiva almeno uno di questi account. Le controverse ...suonati, senza che nessuno gli abbia mai davvero chiesto conto di cosa ha prodotto una lunga stagione politica nella quale è stato potente, o molto potente, dagli scranni più ...

Settantacinque anni di Defender Il Tempo

È la nuova Land Rover Defender nella spettacolare livrea 75th Limited Edition, nata per festeggiare i suoi 75 anni di vita. La serie I fu infatti presentata al salone dell'automobile di Amsterdam nel ...L'incremento è dunque riconosciuto in via transitoria. È di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 - che crescono a 6,4 punti percentuali per chi abbia età pari o superiore a settantacinque anni - e di ...