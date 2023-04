"Servono mille Elly Schlein per fare una Meloni": chi umilia la piddina, basta una frase (Di martedì 4 aprile 2023) "Ci vorrebbero mille Schlein per fare una Meloni. Giorgia è una fuoriclasse che la sinistra c'invidia". Parole e musica di Italo Bocchino, il direttore editoriale del Secolo d'Italia che in una intervista a Repubblica si dice "convertito" a Fratelli d'Italia proprio grazie alla sua fondatrice e leader, oggi premier. Una politica cheè riuscita a "rimettere insieme i cocci" di una destra che proprio dopo il grande Big bang dello scontro tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini (di Bocchino 10 anni fa era il braccio destro) sembrava irrimediabilmente divisa in due tronconi. Una "moderata", di centro, e una "estrema", relegata perennemente all'opposizione. Da alcune settimane tiene banco il certamente suggestivo confronto parallelo tra Schlein, neo-segretaria Pd, e la Meloni: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) "Ci vorrebberoperuna. Giorgia è una fuoriclasse che la sinistra c'invidia". Parole e musica di Italo Bocchino, il direttore editoriale del Secolo d'Italia che in una intervista a Repubblica si dice "convertito" a Fratelli d'Italia proprio grazie alla sua fondatrice e leader, oggi premier. Una politica cheè riuscita a "rimettere insieme i cocci" di una destra che proprio dopo il grande Big bang dello scontro tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini (di Bocchino 10 anni fa era il braccio destro) sembrava irrimediabilmente divisa in due tronconi. Una "moderata", di centro, e una "estrema", relegata perennemente all'opposizione. Da alcune settimane tiene banco il certamente suggestivo confronto parallelo tra, neo-segretaria Pd, e la: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... callegaricosta1 : RT @SecolodItalia1: Bocchino: su Meloni avevo dubbi, ma mi sono ricreduto. Per fare una Giorgia servono mille Schlein - AaViscardi : RT @SecolodItalia1: Bocchino: su Meloni avevo dubbi, ma mi sono ricreduto. Per fare una Giorgia servono mille Schlein - mr_meco : #Bocchino: “Per fare una Giorgia servono mille Schlein” Sì, e per fare un Bocchino cosa serve? - Ansiettaaa : Micol ha vinto a prescindere per la persona che è, nella vita a volte non servono primi posti per vincere. Non mi… - bolli_donatella : RT @SecolodItalia1: Bocchino: su Meloni avevo dubbi, ma mi sono ricreduto. Per fare una Giorgia servono mille Schlein -